Rus ordusu 16 bölgeye hastane kuruyor - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Korona virüsüne karşı ülkenin 16 bölgesinde hastaneler kurmaya başladı.



Rusya Savunma Bakanlığı komuta kademesi ve bölge komutanları bakan yardımcısı Timur İvanov başkanlığında Korona virüsüne karşı geniş katılımlı toplantı gerçekleştirdi. Moskova'da bulunan bakanlık binasında gerçekleşen toplantıya, bölge komutanları internet üzerinden kurulan bağlantıyla katılarak, sorumlu oldukları bölgelerde yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktardı. Rusya'da artan Korona virüsüne karşı Putin'in talimatıyla Rusya Savunma Bakanlığı'nın tedbir ve yatırımları ele alınırken, Timur İvanov Rus ordusu tarafından ülkenin 16 bölgesine hastaneler kurulmaya başlandığını açıkladı. Hastanelerin ilk 8 tanesinin 30 Nisan'a kadar diğer 8 tanesinin 15 Mayıs'a kadar inşa edileceği açıklanırken, hastanelerde bilgisayarlı tomografiler, anestezi ekipmanları ve endoskopi teknolojik tıp aletlerinin bulunacağı belirtildi.



Hem asker hem siviller tedavi edilecek



Timur İvanov kurulmaya başlanan 16 hastanenin Batı Askeri Bölgesi sorumluluk alanı olan Leningrad Bölgesi'ne bağlı Odintsovo, Podolsk, Nizhny Novgorod, Smolensk, Kaliningrad ve Puşkin şehirlerinde Güney Askeri Bölgesi'ne bağlı Rostov, Sivastopol ve Volgograd şehirlerinde, Merkez Askeri Bölge'nin sorumluluk alanında olan Novosibirsk, Omsk ve Orenburg şehirlerinde, Doğu Askeri Bölgesi'ne bağlı Ulan - Ude, Ussuriysk, Petropavlovsk- Kamçatka ve Anastasievka şehirlerinde inşa edilmeye başlandığını söyledi. Hastanelerin askerin yanı sıra sivillerin tedavisinde de kullanılacağını ifade eden İvanov hastane alanlarının 115 bin metrekare hastanelerin yatak kapasitesinin ise bin 600 olacağını söyledi. - MOSKOVA