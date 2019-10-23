Son Dakika Haberleri: Rus ordusu Ayn el Arab'a girdi
Son Dakika Ekonomi Rus ordusu Ayn el Arab'a girdi

Rus ordusu Ayn el Arab'a girdi

1 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn el Arab'a (Kobani) girdiğini bildirdi.

Rus ordusu Ayn el Arab'a girdi, System.String[]

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye- Suriye sınırındaki Ayn el Arab'a (Kobani) girdiğini bildirdi.

Polis, Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39 
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