Rus ordusu Ayn el Arab'a girdi
1 saat önce
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye-Suriye sınırındaki Ayn el Arab'a (Kobani) girdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus askeri polis konvoyunun Türkiye- Suriye sınırındaki Ayn el Arab'a (Kobani) girdiğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 03:39
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