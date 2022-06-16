Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'daki Çernihiv Bölge Savcılığı, hayatını kaybeden siviller hakkında açıklamada bulundu. Çernihiv Bölge Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana Rus ordusunun Çernihiv bölgesinde 478 sivili öldürdüğünü, 692 kişiyi ise yaraladığını belirtti. Açıklamada, hayatını kaybeden sivillerin 334'ünün erkek, 122'sinin kadın, 22'sinin ise çocuk olduğu ifade edildi. Savcılık sivillerin çoğunluğunun, Rus ordusunun düzenlediği topçu atışları ve hava saldırıları sonucu hayatını kaybettiklerini belirtti. - ÇERNİHİV

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rus ordusu, Çernihiv bölgesinde 478 sivili öldürdü - Son Dakika

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