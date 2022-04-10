Rus ordusu Dnipro Havaalanı'nı yeniden vurdu - Son Dakika
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Rus ordusu Dnipro Havaalanı'nı yeniden vurdu

10.04.2022 15:56
Rus ordusu Dnipro Havaalanı'nı yeniden vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'daki Dnipro Havaalanı'nı bir kez daha hedef aldı.

Rus ordusu, Ukrayna'daki Dnipro Havaalanı'nı bir kez daha hedef aldı.

Rusya-Ukrayna savaşı 46. gününde devam ediyor. Rusya askeri noktaların dışında sivil bölgeleri de hedef almayı sürdürürken, Dnipro Havaalanı'nı yeniden vurdu. Saldırı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yapan Dnipro Bölge Valisi Valentyn Reznichenko, "Dnipro Havaalanı'na tekrarlayan bir saldırı gerçekleşti. Havaalanından geriye bir şey kalmadı. Havaalanı ve çevresindeki yapılar yerle bir edildi. Roketler uçmaya devam ediyor. Kurbanların sayısını belirlemeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya, Dnipro Havaalanı'nı ilk kez 15 Mart'ta vurmuştu. - DNİPRO

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Ukrayna, Saldırı, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus ordusu Dnipro Havaalanı'nı yeniden vurdu - Son Dakika


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