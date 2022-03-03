Rus ordusu Energodar'a saldırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Rus ordusu Energodar'a saldırmaya devam ediyor

03.03.2022 19:20
Rus ordusu Energodar'a saldırmaya devam ediyor

Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Energodar şehri, yeniden Rusların hava ve kara saldırısına uğrarken, Rus ordusunun 100 araçlık konvoyla şehre yaklaştığı ifade edildi.

Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Energodar şehri, yeniden Rusların hava ve kara saldırısına uğrarken, Rus ordusunun 100 araçlık konvoyla şehre yaklaştığı ifade edildi.

Ülkenin Zaparojiy Bölgesi'nde bulunan Energodar şehrinin Belediye Başkanı Dmitro Orlov, şehrin saldırı altında olduğunu ve 100 araçlık Rus konvoyunun şehre yaklaştığını açıkladı. Orlov, "Düşmanın yüz araçlık konvoyu yaklaşıyor. Caddeleri terk edin ve camdan uzak durun. Şehrin girişinde çatışmalar yaşanıyor. Arkadaşlarımız düşmanın ilerlemesini durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. İlk belirlemelere göre sivil binalar zarar gördü. İşgalciler sivillere saldırdı. Ölü ve yaralılar netleştiriliyor" dedi.

Enegodar'da halk Rus ordusunun şehre girişini ve kentteki nükleer santrali ele geçirmesini engellemek amacıyla yollara barikatlar kurmuştu.

(Bekir Keskin/ İHA)

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Saldırı, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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