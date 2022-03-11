Rus ordusu, Harkiv'de psikonörolojik yatılı okula saldırdı - Son Dakika

Ukrayna'ya saldırısını sürdüren Rus ordusu, Harkiv'e bağlı Oskilska bölgesinde psikonörolojik yatılı okulu vurdu.
Harkiv Valisi Oleh Synyehubov, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, saldırı sırasında okulda 330 kişinin bulunduğunu bildirdi.
Synyehubov, okulda bulunanlardan 50'sinin yürüme zorluğu çeken, 10'nun ise tekerlekli sandalyeye mahkum öğrenciler olduğunu belirtti.
73 kişiyi komşu yatılı okula tahliye etmeyi başardıklarını aktaran Synyehubov, yaralı ve ölü sayısını netleştirmeye çalıştıklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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