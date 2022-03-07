Rus ordusu Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusu Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu

07.03.2022 13:10
Rus ordusu Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu

Rusya ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkov'da sivil yapıları hedef aldı.

Rusya ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Harkov'da sivil yapıları hedef aldı. Saldırılardan biri, araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını sürdürüyor. Rus ordusu dün akşam saatlerinden bu yana Harkov'u bombalıyor. Sabah saatlerine kadar devam eden ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı saldırılar sonucu konutlar, idari binalar, sağlık ve eğitim kurumları kullanılamaz hale geldi. Semavi Yüz Kahramanları Meydanında bulunan konutlarda saldırı sonrası yangın çıkarken, acil durum ekipleri alevlere müdahale etti. Harkov Belediye Meclisine göre Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 48 eğitim kurumu da saldırılar nedeniyle yerle bir oldu.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırılardan biri, yoldan geçen bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde saldırıyla birlikte aracın savrulduğu görülüyor.

(İHA)

YORUMLAR
500
Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna'da 2 bin 396 askeri altyapı tesisi imha edildi

Tragger, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusu Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
11:50 Rus bombardımanı kurbanı Ukraynalı siviller toplu mezarlara gömülüyor
11:26 Köylüler kuluçkaya yatan ördeğin yumurtasından çıkanı görünce, kendilerine gelemedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 13:26:48. #1.13#
SON DAKİKA: Rus ordusu Harkov'da yerleşim yerlerini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement