Rus ordusu Harkov'u vurdu: 4 ölü, 7 yaralı

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov kentine düzenlediği hava saldırısında çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Harkov Valisi Oleg Sinegubov yaptığı açıklamada, "İşgalciler kent merkezini yeniden bombalıyor. Bombardıman sırasında ilk belirlemelere göre maalesef 4 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Bilgilerin güncellenmesi için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Sinegubov ayrıca, Ruslar tarafından kente saldırıların aralıksız sürdüğünü belirterek, tüm sivillerin sığınaklarda kalması gerektiğini vurguladı. - HARKOV