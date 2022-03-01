Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor - Son Dakika
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Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor

01.03.2022 23:05
Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor

Rus ordusunun Harkov'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Rus ordusunun Harkov'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Rusya'nın en önemli hedeflerinden biri olan Harkov gece gündüz bombardımana tutuluyor. Akşam saatlerinde düzenlenen bombardıman geceyi gündüze çevirdi. Harkov Valisi Aleg Sinegubov yaptığı açıklamada, Rusya'nın savaş suçu işlediğini ifade ederek, "Bugün roketler şehrin merkezindeki hastaneye ve üniversiteye düştü. Sivil insanlar eczaneye, markete gidiyorlardı. Aralarında çocuklarında olduğu siviller hayatını kaybetti" dedi. Hava saldırısında çok katlı binaların da zarar gördüğünü aktaran Sinegubov, "Hala birçok insan yığınların altında. Bu tarz hareketler savaş suçudur ve en sert şekilde cezalandırılmalıdır. İnsan hayatı en değerli şeydir. Ölenlerin yakınlarına başsağlığı diliyorum. Barışı getireceğiz" dedi.

SABAH SAATLERİNDE DÜZENLENEN SALDIRIDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya tarafından sabah saatlerinde Harkov'a düzenlenen saldırılarda 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 35'den fazla kişinin ise yaraladığını açıklamıştı.

(Bekir Keskin/İHA)

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Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 5710'dan fazla kayıp verdi Ukrayna Savunma Bakanlığı: Rus ordusu 5710'dan fazla kayıp verdi Vladimir Zelenskiy: 'Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur' Vladimir Zelenskiy: 'Rus kuvvetleri bugün Harkov'a acımasızca saldırdılar. Bu açıkça savaş suçudur'

Rusya, Savaş, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusu, Harkov'u vurmayı devam ediyor - Son Dakika


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