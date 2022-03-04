Rus ordusu Jitomir kentinde okulu vurdu - Son Dakika
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Rus ordusu Jitomir kentinde okulu vurdu

04.03.2022 20:37

- Rus ordusu Jitomir kentinde okulu vurdu Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir okulu vurdu.

- Rus ordusu Jitomir kentinde okulu vurdu

JİTOMİR - Rus askeri birlikleri, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir okulu vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9. güne girildi. Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir okulu yerel saatle 09.35'te sıralarında hedef aldı. Cadde üzerinde bulunan okula gerçekleştirilen saldırıda binanın yarısı çöktü. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Rus ordusu Jitomir kentinde okulu vurdu
Rus ordusu Jitomir kentinde okulu vurdu
Rus ordusu Jitomir kentinde okulu vurdu

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Jitomir, Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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