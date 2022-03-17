Rus ordusu Kiev'de akaryakıt istasyonunu vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusu Kiev'de akaryakıt istasyonunu vurdu

17.03.2022 23:42
Rus ordusu Kiev'de akaryakıt istasyonunu vurdu

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir akaryakıt istasyonunu vurdu.

Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan bir akaryakıt istasyonunu vurdu.

Rusya'nın Ukrayna'daki en önemli hedeflerinden olan başkent Kiev'e saldırıları devam ediyor. Kiev'in kent merkezine henüz giremeyen Rus ordusu, kent dışındaki kırsal bölgelere konuşlandı. Rus ordusu Kiev kentinin hemen dışındaki bir akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırının ardından yangın çıkan akaryakıt istasyonundan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, saldırının Kiev halkında panik ve korku oluşturmak için yapıldığı öne sürüldü.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

(Erhan Altıparmak/ İHA)

YORUMLAR
500
Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı Ukrayna ordusu Herson Havaalanı'ndaki Rus helikopterlerini vurdu Ukrayna ordusu Herson Havaalanı'ndaki Rus helikopterlerini vurdu

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusu Kiev'de akaryakıt istasyonunu vurdu - Son Dakika


Son Dakika
23:57 Barcelonalı futbolcudan maç sonu sarı-kırmızılı taraftara övgü dolu sözler: Daha önce böylesini görmedim
23:55 Polislere 'bölge sistemi' getirildi! Kılıçdaroğlu kararı eleştirdi: Garabettir
23:50 Avrupa'ya 5 yerine 4 takım gidebilecek! Avrupa Ligi'nde ise yokuz
23:11 Barcelona'dan anlamsız paylaşım! Galatasaray maçı sonrası Kerem Aktürkoğlu'na olay gönderme
22:57 Yarına dikkat! İmamoğlu'ndan İstanbullulara uyarı: Zaruret yoksa dışarı çıkmayın
22:47 Aleyna Tilki'nin annesi gençlik fotoğrafını paylaştı! Takipçileri "hiç değişmemişsin" yorumları yağdırdı
22:42 İyi mücadele kazanmaya yetmedi! Sarı-kırmızılı takım, Avrupa Ligi'ne veda etti
22:15 İdris Şahin'den canlı yayında Burhan Kuzu itirafı! Ölmeden önce kendisine söylediği sözleri paylaştı
22:08 Çekişmeli geçen karşılaşmada bir ilk yaşandı! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde ilk kez skor olarak geriye düştü
21:55 Mısır Piramitleri'nde ilgi çeken keşif! Bulunan hükümdar mezarları için son teknoloji ekipmanlar getirtildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 00:02:21. #1.13#
SON DAKİKA: Rus ordusu Kiev'de akaryakıt istasyonunu vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement