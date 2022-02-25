Rus ordusu Kiev'e 80 kilometre mesafede - Son Dakika
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Rus ordusu Kiev'e 80 kilometre mesafede

25.02.2022 12:11
Rus ordusu Kiev'e 80 kilometre mesafede

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev yakınlarına geldiği belirtildi.

Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Kiev yakınlarına geldiği belirtildi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya ile Ukrayna ordusunun Kiev'e 80 kilometre mesafede bulunan İvankov şehrinde çatışma halinde olduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, Rus askerlerinin kuzeyden Belarus tarafından İvankov'a gelerek burada Ukrayna ordusu ile çatışmalara girdiği aktarıldı. Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinin İvankov'u geçip Kiev'e gelmemesi için bölgedeki köprüleri imha ettiği de öğrenildi.

KİEV METROSUNDAN AÇIKLAMA Öte yandan Kiev metrosu da bir açıklama yaparak Ruslar tarafından yapılacak muhtemel bir hava saldırısında hangi metro istasyonlarının çalışıp çalışmayacağını duyurdu. Açıklamada, "Muhtemel bir hava saldırısında sirenler çalarsa Dnipro, Gidropark, Darnitsa, Çernigovska, Lesnaya metroları çalışmayacaktır. Bu istasyonlar sığınak olarak ya da yolcu taşımacılığı için güvenli değil. Vatandaşlarımızdan diğer metro istasyonlarını kullanmalarını istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Rus ordusu Kiev'e 80 kilometre mesafede

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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