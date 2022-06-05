Rus ordusu Kiev'e saldırdı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusu Kiev'e saldırdı: 1 yaralı

05.06.2022 10:36
Rus ordusu Kiev'e saldırdı: 1 yaralı

Ukrayna başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde birden fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek, olayda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko, Rus ordusunun bu sabah Kiev'e düzenlediği saldırılar nedeniyle şehirde birden fazla patlamanın meydana geldiğini belirterek, olayda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde birden fazla patlamanın meydana geldiği açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Başkentin Darnitsky ve Dniprovskyi bölgelerinde bu sabah füze saldırıları düzenlendi. Şehirde meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmazken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kiev'in merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Brovary kasabasının yetkilileri ise Kiev'e düzenlenen saldırılardaki dumandan siyah karbon kokusu geldiğine dair raporlar olduğu nedeniyle bölge sakinlerini evlerinde kalmaya çağırdı. - KİEV

YORUMLAR
500
Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergilendi Kiev'de Rus ordusunun ele geçirilen askeri teçhizatları sergilendi
Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rus ordusu Kiev'e saldırdı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 4 kişi maymun çiçeği virüsü şüphesiyle hastaneye kaldırılmıştı! Negatif çıkan test sonuçlarını Fahrettin Koca paylaştı
21:33 A Milli Takım, Faroe Adaları'nı konuk ediyor! Stefan Kuntz bu karşılaşmada Ferdi Kadıoğlu'na ilk 11'de şans verdi
21:12 Beyazıt'ta sürdürülen çevre düzenlemesi çalışmalarının tamamlanmaması tepki çekti
21:09 Adam, evinin önündeki demir kırılınca 10 metrelik dik yamaçta yuvarlandı
21:01 Anadolu Efes, Galatasaray'ı 104-77 yenerek finale yükseldi
20:38 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti
20:03 Fenerbahçe'nin efsane ismi Mehmet Aurelio Jorge Jesus'un ekibine katılıyor
19:58 Dünyayı tedirgin eden gıda krizi için çözüm Türkiye'de! İstanbul'da 4'lü zirve gerçekleşecek
19:35 AK Parti, muhalefetin seçim güvenliği eleştirilerine yanıt verdi: Kaybedecekleri seçime şimdiden bahane uydurmaya çalışıyorlar
19:32 Milli voleybolcu Zehra Güneş yaptığı hareketle gönülleri fethetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 10:42:51. #1.11#
SON DAKİKA: Rus ordusu Kiev'e saldırdı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement