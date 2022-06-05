Rusya- Ukrayna savaşı devam ederken, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sabah saatlerinde birden fazla patlamanın meydana geldiği açıklandı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klitschko yaptığı açıklamada, "Başkentin Darnitsky ve Dniprovskyi bölgelerinde bu sabah füze saldırıları düzenlendi. Şehirde meydana gelen patlamalarda can kaybı yaşanmazken, 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı" dedi.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, Kiev, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rus ordusu Kiev'e saldırdı: 1 yaralı - Son Dakika

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