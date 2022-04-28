Rus ordusu Kiev'i vurdu - Son Dakika
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Rus ordusu Kiev'i vurdu

28.04.2022 21:00

- Rus ordusu Kiev'i vurdu Ukrayna'nın başkenti Kiev uzun bir aradan sonra yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.

- Rus ordusu Kiev'i vurdu

KİEV - Ukrayna'nın başkenti Kiev uzun bir aradan sonra yeniden Rus bombardımanının hedefi oldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Klichko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Arkadaşlar düşman Kiev'e saldırdı. Sevchenko semtinde 2 patlama meydana geldi. Ekipler olay yerinde çalışıyor. Saldırıdan zarar görenlere ilişkin bilgiler güncelleniyor" ifadelerini kullandı.

Rus ordusu Kiev'i vurdu
Rus ordusu Kiev'i vurdu
Rus ordusu Kiev'i vurdu
Rus ordusu Kiev'i vurdu

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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