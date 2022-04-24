Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü - Son Dakika
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Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü

24.04.2022 13:13
Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Luhansk'a düzenlediği saldırılar sonucunda 8 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Luhansk Valisi Sergey Gayday, Rus ordusunun Luhansk'a düzenlediği saldırılar sonucunda 8 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar sürerken, Rus ordusu sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor. Luhansk Valisi Sergey Gayday yaptığı açıklamada, "Luhansk, Rusya saldırıları altında. Saldırılar nedeniyle 8 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, en az 7 ev ve 1 polis karakolu yıkıldı. Dün Gorniy ve Zalatoy şehirlerine düzenlenen saldırılarda ise 6 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi ağır yaralandı. Popasna şehrinde birkaç gün önce düzenlenen saldırı da ise göçük altında kalan 2 kişi hayatını kaybetmişti" dedi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından dün Rubijne şehrinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında 3 kişinin göçük altından çıkarıldığını belirten Vali Gayday, "Dün Ruslar 12 kez sivil yaşam alanlarına saldırı düzenledi. Gorniy, Zalatoy, Lısıçansk ve Severodonetsk şehirlerinde insanlar zarar gördü. Lısıçansk şehrinde çok katlı bina, Rubijne şehrinde 1 müstakil ev yandı. Severodonetsk kentinde ise 5 ev ve 1 polis karakolu zarar gördü" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından Donetsk ve Lugansk bölgelerindeki saldırılar hakkında yapılan açıklamada, "Donetsk bölgesinde birliklerimize yönelik saldırılar daha aktif hale geldi. Rubijne ve Popasna şehirlerinde çatışmalar devam ediyor" sözlerine yer verildi. - LUHANSK

Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü
Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü
Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü
Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü
Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü

YORUMLAR
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Ukrayna, Luhansk, Polis, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus ordusu Luhansk'a saldırdı: 8 ölü - Son Dakika
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