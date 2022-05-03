Rus ordusu Lviv'de elektrik trafo merkezlerini hedef aldı - Son Dakika

Rus ordusu düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna'nın Lviv kentindeki 2 elektrik trafo merkezini hedef aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılar 69'uncu günüde devam ediyor. Rus ordusu düzenlediği füze saldırısı ile Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde bulunan elektrik trafo merkezlerini hedef aldı. Lviv Belediyesi Başkanı Andrey Sadoviy yaptığı açıklamada, "Şehre düzenlenen füze saldırıları sonucunda 2 elektrik trafo merkezi hedef alındı. Şehrin bir kısmında elektrikler kesildi. Farkı alternatif enerji kaynaklarından elektrik temin ediliyor" ifadelerini kullanarak, Lviv halkından sığınaklarda kalmasını istedi.

Tren seferleri durdu

Ukrayna Demiryolları tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı sonrası tren seferlerinde aksama yaşanacağı aktarılarak, trenlerin Lviv kentinin girişinde durduğu ifade edildi. - LVİV