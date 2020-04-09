Rus ordusu Sırbistan ve İtalya'daki Covid-19 faaliyetlerine devam ediyor - Son Dakika

Korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren İtalya ve Sırbistan'a tıbbi yardımların yanı sıra askeri uzmanlar gönderen Rusya'nın bu ülkelerdeki faaliyetleri devam ediyor.

Rusya'nın geçtiğimiz hafta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gönderdiği tıbbi malzemelerin yanı sıra askeri uzmanların bu ülkedeki korona virüsü ile mücadelesi devam ediyor. Sırp ordusundan uzmanlar ile birlikte yürütülen çalışmalarda Rus uzmanlar, bilgi ve tecrübelerini Sırp uzmanlara aktardı. Eğitimlerle başlayan çalışmaların ardından Dragisa Misovic Hastanesi'nde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirildi. Bu işlemin ardından ekipler tarafından korona virüsü teşhisi konulan hastaların tedavisine başlandı. Ayrıca Rus ve Sırp uzmanlar, virüsün yoğun olarak görüldüğü şehir, kasaba, cadde ve sokaklarda ilaçlama çalışmaları yürüttü.

Avrupa'da en çok korona virüsü görülen ülkeler sıralamasında üçüncü sırada yer alan İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan Bergamo şehrine yardımlar götüren Rus ordusunun şehirdeki faaliyetleri de devam ediyor. Kentte okul ve hastanelerde dezenfekte çalışmaları yaptıktan sonra şehrin genelinde de ilaçlama çalışması yapan Ruslar, son olarak şehrin en büyük hastanesi olan Bergamo Sahra Hastanesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Hastanede 32 Rus doktor ve hemşire görev yaparken virüs teşhisi konulan hastalar tedavi ediliyor. Hastanede 142 hastanın tedavi edildiği açıklanırken Rus doktorların bölgedeki farklı hastanelerde de vardiyalı olarak görev yaptığı ifade edildi.

Öte yandan 139 bin 422 korona virüsü vakasının bulunduğu İtalya'da 17 bin 669 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sırbistan'da ise 2 bin 666 vaka bulunurken ölü sayısı 65 olarak açıklandı.

(Erhan Altıparmak/İHA)