Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!

Rus ordusu öğle saatlerinden sonra Ukrayna'nın Poltava bölgesinde yer alan Kremençuk şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırı ülkede büyük paniğe neden olurken Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenski konuyla ilgili açıklama yaptı.

"1000'DEN FAZLA SİVİL VARDI"

Vladmir Zelenski, "Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri isabet etti, içeride 1000'den fazla sivil vardı. Kurbanların sayısını hayal etmek bile imkansız" ifadelerini kullandı.

"RUSYA ACİZLİĞİNİ VATANDAŞLARDAN ÇIKARIYOR"

Zelenski şöyle konuştu: "İşgalciler binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine füze attı. Alışveriş merkezi yanıyor, kurtarma ekipleri yangını söndürüyor, kurbanların sayısı hayal bile edilemez. Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Rusya, acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor." dedi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan saldırının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre alışveriş merkezine füze saldırısında en az iki kişi öldü, 9'u ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Saldırı sonrası gelen görüntüler, ağır hasar görmüş, çökmekte olan binanın alevler içinde kaldığını ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını gösteriyor.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GİTTİ

Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Meletskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde olduğunu duyurdu. Füzenin isabet ettiği alanın çok kalabalık bir bölge olduğunu açıklayan Meletskiy, saldırının ardından ölümlerin meydana geldiğini belirtti.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler: