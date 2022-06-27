Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu! - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!

27.06.2022 17:43

Rusya, Ukrayna'nın Kremençuk kentinde bulunan bir alışveriş merkezini füzeyle vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, saldırı anında içeride binden fazla sivilin olduğunu açıkladı.

Rus ordusu öğle saatlerinden sonra Ukrayna'nın Poltava bölgesinde yer alan Kremençuk şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırı ülkede büyük paniğe neden olurken Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenski konuyla ilgili açıklama yaptı.

"1000'DEN FAZLA SİVİL VARDI"

Vladmir Zelenski, "Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri isabet etti, içeride 1000'den fazla sivil vardı. Kurbanların sayısını hayal etmek bile imkansız" ifadelerini kullandı.

"RUSYA ACİZLİĞİNİ VATANDAŞLARDAN ÇIKARIYOR"

Zelenski şöyle konuştu: "İşgalciler binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine füze attı. Alışveriş merkezi yanıyor, kurtarma ekipleri yangını söndürüyor, kurbanların sayısı hayal bile edilemez. Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Rusya, acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor." dedi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yaşanan saldırının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 20 KİŞİ YARALANDI

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre alışveriş merkezine füze saldırısında en az iki kişi öldü, 9'u ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

BİNA ALEVLER İÇİNDE KALDI

Saldırı sonrası gelen görüntüler, ağır hasar görmüş, çökmekte olan binanın alevler içinde kaldığını ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını gösteriyor.

BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNE GİTTİ

Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Meletskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde olduğunu duyurdu. Füzenin isabet ettiği alanın çok kalabalık bir bölge olduğunu açıklayan Meletskiy, saldırının ardından ölümlerin meydana geldiğini belirtti.

İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:

Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor
Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor
Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor
Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor
Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor
Son Dakika: Rusya, Ukrayna'da bir AVM'yi vurdu! İçeride binden fazla sivilin olduğu söyleniyor
YORUMLAR
500
Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi Zelenskiy, Rus güçlerinin Kremençuk'taki bir alışveriş merkezini vurduğunu bildirdi Zelenskiy: Rusya, Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini vurdu Zelenskiy: Rusya, Kremençuk kentinde bir alışveriş merkezini vurdu

Volodimir Zelenskiy, alışveriş, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu! - Son Dakika


Son Dakika
18:14 İl olmayı bekleyen Tokat'ın Erbaa ilçesinde vatandaşlar heyecanlı! Paylaşımlar sosyal medyayı salladı
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
17:53 Hatay'a alınmayan Ümit Özdağ, "Mayın gerçek mi?" sorusuna gülerek cevap verdi: Öyle şey olur mu ya
17:43 Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!
16:52 Hababam Sınıfı'nın efsane iki oyuncusu geçim derdine düşmüş! Org çalıp, şarkı söyleyerek para kazanıyorlar
16:49 Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma'ya sorulan soru taraftarı sinirlendirdi! Sosyal medyada tepkiler arka arka geldi
16:34 Erzincan'da çevre kirliliğine neden olan altın madeni işletmesinde bakanlığın talimatıyla faaliyetler durduruldu
16:32 Kate Middleton, kayınvalidesi Prenses Diana'nın yolundan gitti! Tankın üzerinde kafasında miğferle poz verdi
16:26 Aydın'da mısır tarlalarına zarar veren 250 kiloluk dev domuz avcılar tarafından öldürüldü
16:13 Mini şortuyla dans eden Melis Sezen'in sıra dışı dans figürleri gündem oldu! "Kış kış cinler" yorumu yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 18:23:48. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement