Rus ordusu, Ukrayna'da bir AVM'yi füzeyle vurdu!

Rus ordusu öğle saatlerinden sonra Ukrayna'nın Poltava bölgesinde yer alan Kremençuk şehrine füze saldırısı düzenledi. Saldırı ülkede büyük paniğe neden olurken Ukrayna Devlet Başkanı Vladmir Zelenski konuyla ilgili açıklama yaptı.
Vladmir Zelenski, "Kremençuk'taki bir AVM'ye Rus füzeleri isabet etti, içeride 1000'den fazla sivil vardı. Kurbanların sayısını hayal etmek bile imkansız" ifadelerini kullandı.
Zelenski şöyle konuştu: "İşgalciler binden fazla sivilin bulunduğu alışveriş merkezine füze attı. Alışveriş merkezi yanıyor, kurtarma ekipleri yangını söndürüyor, kurbanların sayısı hayal bile edilemez. Rus ordusu için tehlike yok. Stratejik değeri yok. Rusya, acizliğini sıradan vatandaşlardan çıkarmaya devam ediyor." dedi.
Yaşanan saldırının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre alışveriş merkezine füze saldırısında en az iki kişi öldü, 9'u ağır olmak üzere 20 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
Saldırı sonrası gelen görüntüler, ağır hasar görmüş, çökmekte olan binanın alevler içinde kaldığını ve itfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almaya çalıştığını gösteriyor.
Kremençuk Belediye Başkanı Vitaliy Meletskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olay yerinde olduğunu duyurdu. Füzenin isabet ettiği alanın çok kalabalık bir bölge olduğunu açıklayan Meletskiy, saldırının ardından ölümlerin meydana geldiğini belirtti.
İşte bölgeden gelen ilk görüntüler:
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