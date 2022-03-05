Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

05.03.2022 19:25
Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Herson bölgesindeki bir askeri üssün kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus askerlerinin Herson bölgesinde bulunan Radensk köyü yakınlarındaki Ukrayna askeri üssünün kontrolünü aldığı bildirildi.

Açıklamada, "Ukrayna askerleri üste, askeri teknik araçlar ve silahlarla bırakarak hızla pozisyonlarını terk etti." ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna'nın askeri üssünde "T-64" ve "T-80" model tankların da bulunduğu belirtildi.

YORUMLAR
500
Rusya-Ukrayna Savaşı Rusya-Ukrayna Savaşı Ukrayna'nın Herson kentinde silahlanan halk, Rus konvoyunu engelledi: Evinize dönün! Ukrayna'nın Herson kentinde silahlanan halk, Rus konvoyunu engelledi: Evinize dönün!

Ukrayna, Herson, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Galatasaray-Konyaspor maçı başladı!
18:42 Elon Musk, Rus haber kaynaklarının engellenmeyeceğini belirtti: Mutlak ifade özgürlüğü taraftarıyım
18:37 70 yıl önce ölen büyükannesinin fotoğrafına bakıp söylediği cümle şaşırttı: O benim
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 19:32:46. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ordusu Ukrayna'da Herson bölgesinde bir askeri üssü ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement