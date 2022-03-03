Son dakika haber! Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurduHava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü - Son Dakika
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Son dakika haber! Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurduHava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü

03.03.2022 10:42

Son dakika haberlerine göre - Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurdu Hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü Rusya, Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir okulu vurdu.

- Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurdu

Hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü

HARKOV - Rusya, Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bir okulu vurdu. İzyum kentinde Rusya tarafından düzenlenen hava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.

Rusya Ukrayna'da 8 gündür saldırılarına devam ediyor. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin gece boyunca başkent Kiev ve farklı şehirlerdeki yerleşim bölgelerine hava saldırılarını sürdüğü belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Harkov bölgesinde bulunan bir okula top mermisi isabet etti. Saldırı sonucu pencerelerin kırıldığı okul binasının duvarında büyük bir delik oluştu. Harkov'daki İzyum kentinde de gece saatlerinde Rus birlikleri tarafından hava saldırısı düzenlendi. İzyum Belediye Başkan Yardımcısı Volodimir Matsokin yaptığı açıklamada, Rusya'nın İzyum'da düzenlediği hava saldırısında bir konutta yaşayan 2'si çocuk 8 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi. Şehir merkezinde büyük bir hasar meydana geldiğini ifade eden Matsokin, kentteki bir polis merkezinin de vurulduğunu ve yangın çıktığını ifade etti.

Harkov'da ayrıca saldırıların hedefi olan bir mezarlıkta da hasar meydana geldi.

Son dakika haber! Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurduHava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü
Son dakika haber! Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurduHava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü
Son dakika haber! Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurduHava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü
Son dakika haber! Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurduHava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü
Son dakika haber! Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurduHava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü
Son dakika haber! Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurduHava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü

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Hava Saldırısı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Rus ordusu Ukrayna'da okulu vurduHava saldırısında 2'si çocuk 8 sivil öldü - Son Dakika


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