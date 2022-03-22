Rus ordusu, Ukrayna'da uzun menzilli füzelerle bazı cephanelikleri vurdu - Son Dakika

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminde orduya ait cephaneliklerin uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna savaşındaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gün içinde Ukrayna askeri tesislerinin hava ve denizden uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla vurulduğunu belirten Konaşenkov, "Lisiçansk ve Kramatorsk yerleşim birimlerinde Ukrayna birliklerinin büyük yakıt ve yağ depoları, Drujkovka yerleşim biriminde roket ve top cephanesi, Nadejdinka ve Novoaleksandrovka yerleşim birimlerinde mühimmat cephaneleri imha edildi." ifadesini kullandı.

Rus hava kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna ait 83 askeri nesneyi yok ettiğini bildiren Konaşenkov, bunların arasında 4 komuta merkezi, 4 hava savunma füze sistemi, 3 cephane, ayrıca 68 askeri teknik araçları alanının bulunduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 236 insansız hava aracı, 154 çok namlulu roketatar, 185 hava savunma füze sistemi, 1547 tank ve zırhlı araç, 612 obüs ve havan topu, 1343 özel askeri araç yok edildi." şeklinde konuştu.