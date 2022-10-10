Ukrayna ordusunun cumartesi sabahı Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i küplere bindirirken, Rus lider intikamını yine sivillerden çıkardı.
Bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere çok sayıda kente füze saldırısı düzenleyen Rus ordusu, çok sayıda kişinin ölmesine neden olurken şehir meydanlarından yansıyan görüntüler herkesin kanını dondurdu.
İnternete düşen bir görüntüde Kiev'de bir çocuk parkına düzenlenen saldırı sonrası oluşan dev çukur yer aldı. Patlama sonrasında oluşan oyuktan duman ve kısmen alevler yükseldiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Rusya'nın füze saldırıları sonrası Kiev'in merkezindeki çocuk parkında dev bir çukur oluştu - Son Dakika