Rusya'nın füze saldırıları sonrası Kiev'in merkezindeki çocuk parkında dev bir çukur oluştu

Ukrayna ordusunun cumartesi sabahı Kırım Köprüsü'ne düzenlediği saldırı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i küplere bindirirken, Rus lider intikamını yine sivillerden çıkardı.

KAN DONDURAN GÖRÜNTÜLER GELİYOR

Bu sabah Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil olmak üzere çok sayıda kente füze saldırısı düzenleyen Rus ordusu, çok sayıda kişinin ölmesine neden olurken şehir meydanlarından yansıyan görüntüler herkesin kanını dondurdu.

ÇOCUK PARKINDA DEV ÇUKUR OLUŞTU

İnternete düşen bir görüntüde Kiev'de bir çocuk parkına düzenlenen saldırı sonrası oluşan dev çukur yer aldı. Patlama sonrasında oluşan oyuktan duman ve kısmen alevler yükseldiği anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.