Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu

09.03.2022 08:52

Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir askeri kışlaya savaş uçakları ile roket saldırısı düzenlerken, Harkov kentindeki bir askeri üsse ise hava saldırısı düzenleyerek askeri üssü tamamen imha etti.

Rusya, Ukrayna'nın Jitomir kentindeki bir askeri kışlaya savaş uçakları ile roket saldırısı düzenlerken, Harkov kentindeki bir askeri üsse ise hava saldırısı düzenleyerek askeri üssü tamamen imha etti.

Rusya, birkaç gündür sivillerin Ukrayna'nın kentlerinden tahliyesi için ateşkes rejimi uygularken, ülkenin bazı kentlerinde ise saldırılarına devam ediyor. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın bazı kentlerine saldırılar gerçekleştirirken son hedefler Jitomir ve Harkov kentleri oldu. Gece saatlerinde Rus askerleri tarafından Jitomir kentindeki bir askeri kışla hedef alındı. Rus savaş uçaklarından gönderilen roketlerle vurulan bina kısmen çöktü. Binadaki birçok kişi kurtarılmaya çalışılırken, saldırının ayrıntılarına ilişkin Jitomir Belediye Başkanı Sergey Sukhomlin'den açıklama geldi. Sukhomlin, "Size söylüyorum bu binada askerler yoktu. Siviller vardı" ifadelerini kullandı. Binada kalanların asker değil sivil olduğunu savunan Sukhomlin şuana kadar ölü haberi almadıklarını, bazı sivillerin ise yaralandığını aktardı.

Harkov'da askeri üs imha edildi

Gece saatlerinde bir başka hedefte Harkov oldu. Harkov'a bağlı Balakliya'da bulunan Ukrayna'ya ait bir askeri üs, Rus savaş uçakları tarafından vuruldu. Bu saldırıda Ukrayna üssünün tamamen imha edildiği bilgileri alınırken, Rus birliklerinin Harkov'daki Zmiev karayolunun kontrolünü ele geçirmek için de bu bölgeye operasyonlar yaptığı öğrenildi.

(Erhan Altıparmak-İHA)

Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu
Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu

YORUMLAR
500
Rusya'dan Ukrayna'ya dijital saldırı! TV ve radyo istasyonları kontrol altına alındı Rusya'dan Ukrayna'ya dijital saldırı! TV ve radyo istasyonları kontrol altına alındı Batı Ukrayna'ya hangi silahları gönderiyor, askeri malzeme ülkeye nasıl sokuluyor? Batı Ukrayna'ya hangi silahları gönderiyor, askeri malzeme ülkeye nasıl sokuluyor? Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti

Jitomir, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu - Son Dakika


Son Dakika
09:11 Rusya, doğal gazı keserse Avrupa nasıl ısınacak? Tek seçenek: Azerbaycan-Türkiye ortaklığı TANAP
09:08 43'lük Şıkel transparan elbisesiyle geceye damga vurdu!
09:03 Ayçiçek yağıyla ilgili açıklama İstanbul Ziraat Odası Başkanı Demir'den geldi: 15-20 gün sonra fiyatları düşecek
09:00 Altın fiyatları uçtu! Gram altın ne kadar? Güncel altın kuru!
08:51 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, 6 muhalefet partisinin bir araya geleceği yeni tarihi açıkladı
08:45 Gezici Araştırma sordu, vatandaş cevapladı: 'Türkiye'nin en büyük problemi ekonomik kriz, sebebi ise iktidar'
08:34 Esenyurt'ta feci olay! Köprüden atlayan kişinin üzerinden 5 araç geçti, yaşamını yitirdi
03:38 Rusya'dan Ukrayna'ya dijital saldırı! TV ve radyo istasyonları kontrol altına alındı
06:35 Ukrayna'nın Sumi kentine saldırı düzenlenmişti! 3'ü çocuk 22 kişi hayatını kaybetti
08:20 Savaşta 14. gün: Rusya, Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları savaş uçaklarıyla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 09:23:37. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ordusu, Ukrayna'nın Jitomir ve Harkov kentlerindeki askeri noktaları vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement