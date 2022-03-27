Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu

27.03.2022 02:07

- Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi.

- Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu

KİEV - Rus ordusu tarafından Ukrayna'nın batısında yer alan Lutsk kentine roketli saldırı düzenlendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgal 32 gündür hız kesmeden devam ederken, Rus ordusu tarafından atılan roketlerin hedefinde bu kez batı Ukrayna yer aldı. Rus ordusu tarafından Sivastopol'den atıldığı iddia edilen roketler, Ukrayna'nın Lutsk kentini hedef aldı. Kentte hangi noktaların vurulduğuna ve ölü ya da yaralı sayısına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmazken, olay yerine Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu

YORUMLAR
500
Lviv, saldırı sonrası görüntülendi Lviv, saldırı sonrası görüntülendi

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu - Son Dakika


Son Dakika
01:02 Lviv'in vurulmasıyla ilgili çarpıcı açıklama: Rusya, Polonya'da bulunan Başkan Biden'a selam gönderdi
00:58 Rus birlikleri Kiev'e girmeyi başaramadı! Başkentten 70 kilometre kadar geri püskürtüldü
00:54 Çok konuşulacak iddia! Mesut Özil, teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler etti
00:34 Sosyal medya gündemine o da uydu! Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan eğlenceli anlar
00:31 Tahkim Kurulu kararı sonrası Ferhat Gündoğdu'ya istifa baskısı başladı
23:40 Biden Putin'e seslendi: NATO topraklarına girmeyi aklından bile geçirme
23:32 Fenerbahçe kulübünden tepki sesleri yükseldi: O koltuklarda nasıl oturacaksınız?
23:25 Büyük merakla beklenen EXPO hakkında Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş bilgi verdi
23:06 İki otomobil çarpıştı:1 polis memuru hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
23:00 Galatasaray genel kurulunda gergin anlar! Osman Tanburacı oy birliğiyle salondan atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 02:27:30. #1.13#
SON DAKİKA: Rus ordusu Ukrayna'nın Lutsk kentini vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement