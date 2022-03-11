Rus ordusu, Ukrayna'nın Lutsk ve İvano-Frankivsk askeri havaalanlarını vurdu - Son Dakika
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Rus ordusu, Ukrayna'nın Lutsk ve İvano-Frankivsk askeri havaalanlarını vurdu

11.03.2022 10:06
Rus ordusu, Ukrayna'nın Lutsk ve İvano-Frankivsk askeri havaalanlarını vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Lutsk ve İvano-Frankivsk şehirlerindeki askeri havaalanlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Lutsk ve İvano-Frankivsk şehirlerindeki askeri havaalanlarını yüksek hassasiyetli silahlarla vurduklarını duyurdu.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Volnovaha şehrinin sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin kontrolüne girdiğini bildirdi.

Sabah saatlerinde yüksek hassasiyetli uzun menzilli silahlar ile Lutsk ve İvano-Frankivsk şehirlerindeki askeri havaalanlarının vurularak faaliyet dışı bırakıldığını belirten Konaşenkov, Rus hava savunma füze sistemleri ve uçaklarının bir gün içerisinde Ukrayna ordusuna ait komuta kontrol merkezi, mühimmat deposu ve cephanelerden oluşan 107 yer, 3 adet Mi-24 helikopter, 8 adet insansız hava aracını vurduğunu söyledi.

Ukrayna'da 3 bin 213 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini kaydeden Konaşenkov, "Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 98 uçak, 118 insansız hava aracı, 1041 tank ve zırhlı araç, 113 çok namlulu roketatar, 389 obüs ve havan topu, 843 özel askeri araç bulunuyor." ifadesini kullandı.???????

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Donetsk Halk Cumhuriyeti, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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