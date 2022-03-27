Rus ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirdi - Son Dakika
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Rus ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirdi

27.03.2022 03:39
Rus ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirdi

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirirken, kent halkının Rusya karşıtı protestoları sırasında 3 kişi hayatını kaybettiRusya'nın Ukrayna saldırılarında bir kentin daha Rus güçlerinin eline geçtiği açıklandı.

Rusya ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirirken, kent halkının Rusya karşıtı protestoları sırasında 3 kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ukrayna saldırılarında bir kentin daha Rus güçlerinin eline geçtiği açıklandı. Slavutiç Belediye Başkanı Yuriy Fomiçev yaptığı açıklamada, "Kentte kalanlar yani bütün kent Slavutiç'in Ukrayna'ya ait olduğunu haykırmak için Ukrayna bayraklarıyla sokaklara döküldü. Burası bizim topraklarımız, başka kimseye ihtiyacımız yok. ve bugün Slavutiç, Ukrayna bayrakları altında Ukrayna kenti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Rus birlikleri tarafından teslim olmaları yönünde çağrılar yapıldığını fakat reddettiklerini belirten Fomiçev, "Rus birlikleri tarafından kenti savaşmadan teslim etmek için çağrı aldık. Fakat buna rağmen kenti kararlılıkla savunduk. Ama Slavutiç, bugünden itibaren işgal altında. Rusları engelleme girişimleri sırasında 3 kişinin öldüğü doğrulandı. Fakat ölü sayılarında kesin rakamları henüz doğrulayamadık" dedi. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus ordusu, Ukrayna'nın Slavutiç kentini ele geçirdi - Son Dakika
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