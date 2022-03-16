Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı

16.03.2022 10:30
Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralandı.

Rusya, Ukrayna'ya saldırılarını 21 gündür sürdürüyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Shevchenko semtinde saat 06.00 sıralarında saldırı gerçekleştirdi. Ukrayna Acil Durum Servisi tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıda 12 katlı bir binadaki 2 kişi yaralanırken, toplam 37 kişi binadan tahliye edildi. Saldırı sonrası çıkan yangın ise 07.45'te söndürüldü.

Rus ordusunun dün Kiev'i hedef aldığı saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı
Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı
Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı

YORUMLAR
500
Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı Rus ordusu Kiev'de bir apartmanı hedef aldı: 3 ölü, 12 yaralı Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor Rus ordusu Harkov'u vurmaya devam ediyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:48 Ünlü Komedyen Hasan Can Kaya çok net konuştu: Seyircimin cast olduğunu ispatlasınlar programı veririm
10:47 "16 Eylül'de ölü sanılan biri dirilecek?" Bu iddia bir zaman yolcusuna ait, akla gelen ise bir isim var
10:43 Ukrayna'dan kritik uyarı! Çernobil soğutulmaz ise yeni bir Fukuşima meydana gelebilir
10:37 Adana'da yol ortasında soyunup aracın üzerine yattı! Mahalle sakinleri sinirlerine hakim olamadı
10:33 Kağıthane'de korkutan kaza! Karlı yokuşta kayan araç çocuk parkına uçtu
10:29 Yaşlı adam, Trabzonspor bayrağı asmak isterken çatıdan düşüp yaşamını yitirdi
10:19 Flash TV'ye kayyım atanıyor! Hayatta olan kardeş, ölen kardeşi suçladı
10:11 Kastamonu'da kalbi boynunda atan buzağı, veterineri şaşırttı: Hemen tutanak tuttu
10:11 Emniyet uyuşturucuda korkutan gerçekleri açıkladı: Ortaokul yaşına kadar düştü, çocuklar internetten bile alabiliyor
09:55 Messi'nin mutsuz sonunu Ronaldo da yaşadı: Takımı Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 10:52:59. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ordusu yine Kiev'i vurdu: 2 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement