Rus ordusuna saksafonla Ukrayna milli marşını çalarak tepki gösterdi - Son Dakika
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Rus ordusuna saksafonla Ukrayna milli marşını çalarak tepki gösterdi

27.02.2022 22:10

- Rus ordusuna saksafonla Ukrayna milli marşını çalarak tepki gösterdi Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde bir vatandaş Rus askerlerine saksafonla Ukrayna Milli Marşı'nı çalarak tepki gösterdi.

- Rus ordusuna saksafonla Ukrayna milli marşını çalarak tepki gösterdi

KİEV - Ukrayna'nın Vinnitsa kentinde bir vatandaş Rus askerlerine saksafonla Ukrayna Milli Marşı'nı çalarak tepki gösterdi.

Rusya tarafından ülkeleri işgal edilen Ukrayna vatandaşları, ellerindeki tüm imkanlarla Rus askerlerine karşı gelmeye ve tepkilerini göstermeye devam ediyor. Rus ordusuna en ilginç tepki ise Vinnitsa şehrinde yaşandı. Evinin balkonuna çıkan bir kişi, eline aldığı saksafonla Rus askerlerinin olduğu yöne doğru Ukrayna Milli Marşı'nı çalarak tepki gösterdi. Vatandaşın bu hareketi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Rus ordusuna saksafonla Ukrayna milli marşını çalarak tepki gösterdi
Rus ordusuna saksafonla Ukrayna milli marşını çalarak tepki gösterdi
Rus ordusuna saksafonla Ukrayna milli marşını çalarak tepki gösterdi

YORUMLAR
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Ukrayna, Milli, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusuna saksafonla Ukrayna milli marşını çalarak tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus ordusuna saksafonla Ukrayna milli marşını çalarak tepki gösterdi - Son Dakika
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