Rus ordusunda lojistikten sorumlu bakan yardımcısı görevden alındı

Rus ordusunda lojistikten sorumlu Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Dmitriy Bulgakov görevden alındı.
Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bulgakov'un başka bir göreve atanması nedeniyle Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevinden alındığı bildirildi.
Açıklamada, Bulgakov'un yerine Rusya Savunma Bakanlığı Ulusal Savunma Kontrol Merkezi Başkanı Mihail Mizintsev'in atandığı belirtildi.
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