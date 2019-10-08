Son Dakika Haberleri: Rus ordusunda "yerli üretim hamlesi" devam edecek
Son Dakika Güncel Rus ordusunda 'yerli üretim hamlesi' devam edecek

Rus ordusunda "yerli üretim hamlesi" devam edecek

16 dakika önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savunma sanayine yönelik siparişlerde ithalat ikamesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Ekonomik yaptırımlar devam etsin veya etmesin, teknolojik açıdan bağımsız silah sistemleri yaratmaya devam edeceğiz.

Rus ordusunda

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, savunma sanayine yönelik siparişlerde ithalat ikamesine büyük önem verdiklerini belirterek, "Ekonomik yaptırımlar devam etsin veya etmesin, teknolojik açıdan bağımsız silah sistemleri yaratmaya devam edeceğiz." dedi.

Şoygu, başkent Moskova'da bazı yetkililerle gerçekleştirdiği toplantıda, Rus ordusunun silahlanmasına dair açıklamalarda bulundu.

Rus ordusuna yeni silah ve ekipmanların sağlanması için 1,5 trilyon (yaklaşık 23 milyar dolar) bütçe ayrıldığını belirten Şoygu, "Ordumuzdaki yeni silah ve ekipmanların payı yıl sonuna kadar yüzde 68'e çıkacak." diye konuştu.

Şoygu, ordunun silahlanma sürecinde yerli üretime ağırlık verdiklerini anlatarak, "Savunma sanayine yönelik siparişlerde ithalat ikamesine büyük önem veriyoruz. Ekonomik yaptırımlar devam etsin veya etmesin, teknolojik açıdan bağımsız silah sistemleri yaratmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkenin savunma sanayisine yönelik 5 yıl önce başlatılan ithalat ikamesi sürecinde 350 farklı silahın teknolojik bağımsızlık elde ettiğini duyurmuştu.

Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 01:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vapurda iğrenç olay! Kadınlara bakarak mastürbasyon yaptı
Trump'ın Türkiye tehdidine Rusya'dan ilk yorum geldi Erdoğan talimatı verdi! Sigaraya vergi artışı geliyor Batuhan Akduman o görüntüleri yalanladı: Abrahamyan'ı rezil edeceğim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 13:55:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rus ordusunda "yerli üretim hamlesi" devam edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]