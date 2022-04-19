Rus ordusundan arındırılan Çernihiv'de patlayıcı madde temizliği devam ediyor - Son Dakika
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Rus ordusundan arındırılan Çernihiv'de patlayıcı madde temizliği devam ediyor

19.04.2022 19:46
Rus ordusundan arındırılan Çernihiv'de patlayıcı madde temizliği devam ediyor

Rus ordusundan temizlenen Ukrayna'nın Çernihiv kentinde, Rusların geride bıraktığı patlayıcı maddeler toplanarak imha edilmeye devam ediyor.

Rus ordusundan temizlenen Ukrayna'nın Çernihiv kentinde, Rusların geride bıraktığı patlayıcı maddeler toplanarak imha edilmeye devam ediyor.

Ukrayna'nın Belarus sınırında yer alan ve geçtiğimiz günlerde Rus ordusundan temizlenen Çernihiv kentinde, Rusların geride bıraktığı patlayıcı maddeler toplanarak imha edilmeye devam ediyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'ne bağlı ekipler, bomba arama köpeği ile çalışmalarını sürdürüyor.

Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Çernihiv'e bağlı Shestovitsa köyünde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından imha edilen Rus askerlerine ait teknik araçların olduğu yerlerde çok sayıda bomba ve mayın gibi patlayıcı maddeler bulundu. Ekibimiz yaşam alanlarının her metresini temizliyor. İnsanları patlayıcı maddelere yönelik bilgilendirme amacıyla broşürler dağıtılıyor. Yaşlısından çocuğuna herkesin sevdiği köpeğimiz Patron da yardım ediyor. Arkadaşlar, toprakları temizleme çalışmalarımız sürüyor. Dikkatli olun ve evlerinize dönmekte acele etmeyin. İmha edilmiş araçların yanından geçmeyin ve ormanlara gitmeyin güvenli olmayabilir. Şüpheli nesneler görürseniz 101 ya da 102 numaralarını arayın" ifadeleri kullanıldı. - ÇERNİHİV

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Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor Ukrayna acil durum ekipleri Rus güçlerinin saldırılarına karşı hazırlık yapıyor Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor Çernihiv'de infilak etmeyen patlayıcılar toplanıyor

Ukrayna, Bomba, 112, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus ordusundan arındırılan Çernihiv'de patlayıcı madde temizliği devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus ordusundan arındırılan Çernihiv'de patlayıcı madde temizliği devam ediyor - Son Dakika
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