Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesine dün gece bombalı saldırı düzenlediği açıklandı. Harkov Valisi Oleh Synegubov yaptığı açıklamada, " Rusya 'nın saldırıları nedeniyle Harkov şehrinde 3, Harkov bölgesine bağlı İzyum şehrinde 4 kişi yaralandı. Bohodukhiv şehrinde ise 79 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti" dedi. Vali Synegubov, Rus ordusunun saldırıları ile Harkov şehrinin altyapısına zarar verdiğini belirterek, bombalı saldırılar sonucu apartmanların, arabaların ve garajların alev aldığını ifade etti.

Kaynak: İHA

Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Rus ordusundan Harkov'a saldırı: 1 ölü, 7 yaralı - Son Dakika

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