Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı

10.04.2022 23:38

- Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine füze saldırısı düzenledi.

- Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı

MIKOLAYIV - Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine füze saldırısı düzenledi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Rus ordusu, Ukrayna'nın Mikolayiv kentine yerel saatle 22.45'te füze saldırısı düzenledi. Şehir merkezindeki bir noktanın hedef alındığı saldırı sonrası siren sesleri yükselirken, halk sığınaklara kaçtı.

Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim yaptığı açıklamada, saldırı sonrası patlayan camlar yüzünden bir güvenlik görevlisinin yaralandığını belirterek, "Hava savunma sistemi çalıştı mı çalışmadı mı kontrol ediyoruz" dedi.

Saldırı anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.

Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı
Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı
Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı

YORUMLAR
500
Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor! Buça'daki toplu mezardan sivillerin cesetleri çıkarılıyor! Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi Rus ordusu hedef değiştirdi! Harkov'a ilerleyen 13 km uzunluğundaki konvoy uydudan böyle görüntülendi

Saldırı, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı - Son Dakika


Son Dakika
23:35 Derbi sonrası Fenerbahçeli Serdar Dursun'dan canlı yayında Aziz Yıldırım'a gönderme!
23:07 Mert Hakan'dan derbi sonrası taraftara hem çağrı hem gönderme!
23:06 Fenerbahçe Galatasaray'ı tiye aldı! "Bir aslan miyav dedi" videosu sosyal medyayı salladı
22:53 AK Parti önerge verecek: Ankara'da ulaşım zammı öğrenciler için geri çekilsin
22:31 Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0'lık skorla mağlup etti
22:31 Fenerbahçe adına derbinin en sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta olmayacak
22:23 80 yaşındaki kadın 50 TL'lik alışveriş yapmadığı için araçtan zorla indirildi!
21:47 Derbide Başkan Ali Koç yok! Maça gelmemek için ilginç bir sebebi var
21:44 Kadıköy'de golden sonra ağlamamak için kendini zor tuttu!
21:18 Fenerbahçe'den derslik organizasyon! İşte derbinin ilk golü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2022 23:56:03. #1.11#
SON DAKİKA: Rus ordusundan Mikolayiv'e füze saldırısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement