Rus ordusundan nükleer tatbikat - Son Dakika
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Rus ordusundan nükleer tatbikat

01.06.2022 21:04
Rus ordusundan nükleer tatbikat

- Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Stratejik Füze Kuvvetleri'nin tatbikata başladığını duyurdu.

- Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Stratejik Füze Kuvvetleri'nin tatbikata başladığını duyurdu.

Rusya, ABD'nin Ukrayna'ya gelişmiş roket sistemleri sağlayacağını açıklamasından birkaç saat sonra nükleer tatbikat yapacağını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı Stratejik Füze Kuvvetleri'nin Rusya'nın İvonovo Bölgesi'ndeki 100 kilometrelik bir alanda aktif tatbikata başladığı ifade edilerek, "Stratejik Kuvvetler, füze sistemlerinin saha mevzilerine getirilmesi, 100 kilometre mesafeye kadar ilerleyiş yapılması, birimlerin saha mevzilerinde gelişmiş teçhizatında değişiklik yapılarak dağıtılması, kamuflaj ve muharebe güvenliği konuları üzerinde çalışıyor" denildi.

TATBİKATTA NÜKLEER FÜZE FIRLATILMAYACAK

İlk kez 2007 yılında test edilen Rus yapımı Yars termonükleer kıtalararası balistik füzelerin yer alacağı tatbikata, yaklaşık bin personel ve 100'den fazla araç katılacak. Füze fırlatması yapılmayacak olan tatbikatta, devriye, füze sistemleri kurma ve saldırılara karşı koruma eğitimi yapılacak.

Kış eğitim döneminde füze birimlerinin 300'den fazla askeri tatbikat yaptığını belirten Bakanlık, yaz döneminde de stratejik füze birimlerinin 100'den fazla tatbikat yapacağını duyurdu.

Öte yandan Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı saldırılar sonrası 2 kez stratejik nükleer füzeler ile tatbikatlar gerçekleştirmiş, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusuyla birlikte İskender stratejik füzeleri Finlandiya sınırına kaydırmıştı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Rus ordusundan nükleer tatbikat
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Rus ordusundan nükleer tatbikat
Rus ordusundan nükleer tatbikat

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Kaynak: İHA

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