Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

10.04.2022 21:36

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgede bulunan Borodyanka kentinin Rus ordusundan temizlenmesinin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın bölgede bulunan Borodyanka kentinin Rus ordusundan temizlenmesinin ardından bölgede arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'da saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Rus ordusundan temizlenen bölgelerinde enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Rus ordusunun sivil yerleşimlere saldırmasının ardından bölgede çok sayıda bina yıkılırken, onlarca sivil de hayatını kaybetti. Bölgede devam eden çalışmaların beşinci gününde de çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, bölgede cesetlerine ulaşılan vatandaşların sayısının bin 222'ye çıktığını açıklarken, Ukrayna Acil Durumlar Servisi, Borodyanka kentinde devam eden arama çalışmalarına ilişkin yeni bir görüntü yayınladı.

(Bekir Keskin/İHA)

Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Rus ordusundan temizlenen Borodyanka'da arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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