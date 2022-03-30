Rus ordusundan temizlenen Irpin görüntülendi - Son Dakika
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Rus ordusundan temizlenen Irpin görüntülendi

30.03.2022 21:47

Geçtiğimiz günlerde Rus ordusundan temizlenen Irpin'deki son durum görüntülendi.

Geçtiğimiz günlerde Rus ordusundan temizlenen Irpin'deki son durum görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 35'nci gününde devam ediyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in yer aldığı bölgede bulunan Irpin, geçtiğimiz günlerde Rus ordusundan temizlenmişti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından Irpin'deki son durum görüntülendi. Şehirdeki çok sayıda binana yıkıldığı ve sokaklarda çok sayışa cansız beden olduğu görüldü.

Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Vadim Denisenko yaptığı açıklamada, şehrin tuzaklarla dolu olduğunun altını çizerek, "Çok fazla mayın var. Sokaklardaki cesetler bile mayınlı. Bundan dolayı evlerine dönmek isteyenlerden ricamız lütfen acele etmesinler. Şehre dönmenin mümkün olduğu zamanı resmi olarak bildireceğiz" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusundan temizlenen Irpin görüntülendi - Son Dakika


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