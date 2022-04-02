Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi - Son Dakika
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Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi

02.04.2022 18:00
Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi

Rusya-Ukrayna savaşında saldırıların hedefi olan ve Rusya kontrolünden kurtulan Ukrayna'nın Irpin şehrinin son hali görüntülendi.

Rusya- Ukrayna savaşında saldırıların hedefi olan ve Rusya kontrolünden kurtulan Ukrayna'nın Irpin şehrinin son hali görüntülendi.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Rus saldırılarının hedefi olan ve Rus kontrolü altında bulunan Ukrayna'nın Irpin şehri, yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından görüntülendi. Şehri kontrol altına alan Ukrayna birlikleri kentte güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarttı. Hayalet şehre dönen Irpin'de neredeyse bütün binalarda yaşanan şiddetli çatışmaların izleri dikkat çekti. Binaların hemen hepsinde kurşun izleri bulunurken, bazı binaların dış cephelerinin Rus füzelerinin isabeti sonucu yıkılmış olduğu görüldü. Sokaklarda bulunan araçların ise çoğunluğu saldırılar nedeniyle kullanılmaz hale gelmiş durumda. Kentte neredeyse hiç sivil bulunmazken birçok noktada güvenlik güçlerinin devriyeleri devam ediyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/İHA)

Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi
Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi
Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi
Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi
Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi
Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi

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Rus ordusundan temizlenen Irpin görüntülendi Rus ordusundan temizlenen Irpin görüntülendi Rus ordusundan temizlenen Buça'daki yıkım görüntülendi Rus ordusundan temizlenen Buça'daki yıkım görüntülendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi - Son Dakika


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