Rus ordusundan temizlenen Irpin'in son hali görüntülendi - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşında saldırıların hedefi olan ve Rusya kontrolünden kurtulan Ukrayna'nın Irpin şehrinin son hali görüntülendi.

Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana Rus saldırılarının hedefi olan ve Rus kontrolü altında bulunan Ukrayna'nın Irpin şehri, yeniden Ukrayna güçlerinin kontrolüne geçmesinin ardından görüntülendi. Şehri kontrol altına alan Ukrayna birlikleri kentte güvenlik önlemlerini en üst düzeye çıkarttı. Hayalet şehre dönen Irpin'de neredeyse bütün binalarda yaşanan şiddetli çatışmaların izleri dikkat çekti. Binaların hemen hepsinde kurşun izleri bulunurken, bazı binaların dış cephelerinin Rus füzelerinin isabeti sonucu yıkılmış olduğu görüldü. Sokaklarda bulunan araçların ise çoğunluğu saldırılar nedeniyle kullanılmaz hale gelmiş durumda. Kentte neredeyse hiç sivil bulunmazken birçok noktada güvenlik güçlerinin devriyeleri devam ediyor.

(Volkan Kayalar - İsmail Coşkun/İHA)