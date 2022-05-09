Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi - Son Dakika
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Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi

09.05.2022 12:11
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi

Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü, Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreniyle kutladı.

Rusya 9 Mayıs Zafer Günü'nü, Moskova'daki Kızıl Meydan'da askeri geçit töreniyle kutladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki Rus askerlerine seslenerek, "Ana vatan için gelecek için savaşıyorsunuz" dedi.

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü kutlamaları çerçevesinde askeri geçit töreni düzenlendi. Törene katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile ilgili açıklamalarda bulundu. Putin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz yıl Aralık ayında güvenlik garantileri konusunda bir anlaşma teklif ettik. Rusya, Batı'yı dürüst bir diyaloga, makul, uzlaşmacı çözümler aramaya, birbirlerinin çıkarlarını dikkate almaya çağırdı. NATO ülkeleri bizi duymak istemedi. Bu da onların farklı planları olduğunu ortaya koydu. Açıkça, Kırım da dahil olmak üzere tarihi topraklarımızın işgali için Donbass'ta askeri operasyon hazırlıkları devam ediyordu. Kiev, nükleer silah üretimi konusundaki arzusunu ilan etti. NATO hemen yanımızda askeri yığılmalara başladı" dedi.

"RUSYA SALDIRGANLIĞA KARŞI ÖNLEYİCİ BİR YANIT VERDİ"

Ukrayna'ya başlattıkları saldırıların gerekçesinin NATO, Avrupa Birliği ve ABD'nin adımları olduğunu belirten Putin, "Rusya saldırganlığa karşı önleyici bir yanıt verdi. Zamanında ve doğru bir karardı. Egemen, güçlü, bağımsız bir ülkenin kararıydı. Amerika Birleşik Devletleri, özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra üstünlüğünden bahsetmeye başladı ve böylece sadece tüm dünyayı değil hiçbir şeyi fark edemeyen her şeyi kabul etmek zorunda kalan yanındaki uydu ülkeleri de küçük düşürdü. Ama biz farklı bir ülkeyiz. Rusya'nın farklı bir karakteri var. Vatan sevgisinden, inanç ve gelenek değerlerinden, atalarımızın örf ve adetlerinden, tüm halklara ve kültürlere saygıdan asla vazgeçemeyiz. Batı ise görünüşe göre bin yıllık değerleri göz ardı etti. Bu tür ahlaki bozulma, İkinci Dünya Savaşı tarihinin alaycı tahribatlarının temeli oldu, Rusofobiyi kışkırttı, hainleri övdü, kurbanlarının anılarıyla alay etti, zaferi kazananların ve acı çekenlerin cesaretini düşürdü. Moskova'daki geçit törenine gelmek isteyen Amerikan gazilerin katılımının yasaklandığını biliyoruz. Müttefik orduların tüm askerlerini Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar ve savunmanın diğer askerlerini, Çin'in cesur askerlerini ve partizanlarını, Naziz'mi yenen tüm herkesle gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki Rus askerlerine de seslenen Putin, "Şimdi askerlerimize ve Donbass milislerine sesleniyorum. Ana vatan için gelecek için savaşıyorsunuz. Kimse ikinci dünya savaşını unutmasın. Öyle ki dünyada cellatlara, katillere ve Nazilere yer yok" dedi. Putin açıklamalarının ardından Sovyet ve Rus askerler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 11 bin Rus askeri ve 131 asker aracın katıldığı geçit törenini izledikten sonra Meçhul Asker anıtına çelenk bıraktı.

(Erhan Altıparmak - İHA)

Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi
Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusundan Zafer Günü'nde gövde gösterisi - Son Dakika


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