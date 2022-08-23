Ukrayna: Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırıları önledi - Son Dakika
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Ukrayna: Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırıları önledi

23.08.2022 13:36
Ukrayna: Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırıları önledi

Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırılarının Ukrayna ordusunca önlendiği bildirildi.

Rus ordusunun Bahmut ve Avdeevka istikametlerindeki saldırılarının Ukrayna ordusunca önlendiği bildirildi.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, son 24 saatteki çatışmalara ve Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Bahmut istikametinde saldırı girişiminde bulunan Rus güçler başarısız oldu ve geri çekildi.

Avdeevka yönünde de Rus güçlerin tank, top ve füze kullanarak yaptıkları saldırı girişimi Ukrayna ordusunca önlendi.

45 bin 550 Rus askeri etkisiz hale getirildi

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının bir diğer açıklamasında Rus ordusunun, çoğunluğu Donetsk bölgesinde olmak üzere 150 askerini kaybettiği belirtildi.

24 Şubat-23 Ağustos döneminde, Ukrayna'da toplam 45 bin 550 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Bu dönemde Ruslara ait 234 uçak, 198 helikopter, bin 921 tank, 4 bin 238 zırhlı araç, bin 33 top, 266 roketatar ve 146 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.

Rus güçlerinin 3 bin 150 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 817 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 196 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.

Rusya'nın saldırılarında 374 çocuk hayatını kaybetti

Ukrayna Başsavcılığı, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasından bu yana hayatını kaybeden Ukraynalı çocuklarla ilgili bilgileri paylaştı.

Buna göre, Rusya-Ukrayna savaşının başladığı 24 Şubat'tan 23 Ağustos'a 374 çocuk yaşamını yitirirken, 723 çocuk da yaralandı.

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Kaynak: AA

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