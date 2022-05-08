Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi - Son Dakika
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Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi

08.05.2022 16:35

- Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki bir okul, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından görüntülendi.

- Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi

ÇERNİHİV - Ukrayna'nın Çernihiv şehrindeki bir okul, Rus ordusu tarafından düzenlenen saldırının ardından görüntülendi.

Ukrayna'nın Çernihiv şehrinde, 3 Mart tarihinde Rus ordusunun saldırılarının hedefi olan bir okul görüntülendi. Saldırının ardından geriye enkaza dönüşmüş bir okul kalırken, büyük hasar gören binadaki sınıflarda yerlerde kitap, defter ve öğrencilere ait kıyafetler görüntülendi. Rus ordusu tarafından okula düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı.

Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi
Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi
Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi
Rus ordusunun hedef aldığı okulun enkazı görüntülendi
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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