Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor - Son Dakika
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Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

02.03.2022 23:48

- Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

- Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

KİEV - Rusya'nın birçok kentte kontrolü ele almaya başlaması ve başkent Kiev'e ilerleyişini sürdürmesi nedeniyle Kiev çevresindeki tüm bağlantı köprüleri havaya uçurulmaya başlandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, başkent Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor. Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor. Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı.

Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor
Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor
Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rus ordusunun Kiev'e girişini önlenmek için köprüler yıkılıyor - Son Dakika
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