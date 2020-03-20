Rus ordusunun komutanları korona virüs testi yaptırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus ordusunun komutanları korona virüs testi yaptırdı - Son Dakika

Rus ordusunun komutanları korona virüs testi yaptırdı

6 saat önce

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede artan korona virüs vakalarına karşı Rus ordusu komutanlarının korona virüs testi yaptırdığını ifade etti.

Rus ordusunun komutanları korona virüs testi yaptırdı, System.String[]

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkede artan korona virüs vakalarına karşı Rus ordusu komutanlarının korona virüs testi yaptırdığını ifade etti.


Rusya'da da korona virüs vakalarının artmasıyla Rusya Savunma Bakanlığı üst düzey toplantı gerçekleştirdi. Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yönettiği toplantıya Rus ordusunun üst düzey yöneticileri katıldı, diğer komutanlar ise internetten canlı bağlantı ile toplantıya katılım sağladı. Bakan Sergey Şoygu, komutanlara bilgilendirme yaparak 12 Mart'ta Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Ruslan Tsalikov başkanlığında ordu içerisinde "Korona Virüs İzleme Merkezi" kurulduğunu duyurdu. Sergey Şoygu, ordu içerisinde düzenli virüs denetimi ve dezenfekte çalışmalarının yapıldığını, koruyucu kıyafet, tıbbi cihaz ve ilaç stoğunun oluşturulduğunu bildirdi.


Rus ordusunda korona virüs taşıyan askere rastlanmadı


Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ordu içerisinde denetimlerin en üst düzeyde tutulduğunu aktardı. Sergey Şoygu, Rus ordusu içerisinde askerlerden herhangi birinde korona virüse rastlanılmadığını belirtti. Şoygu ayrıca, Rus ordusunun yurt dışı temasları ile ilgili aldığı önlemleri de açıklarken Rusya'nın başka ülkelere askeri temsilci gönderme ve kabul etme faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu.


Rus komutanlar da virüs testinden geçti


Bakan Şoygu, 1 Nisan ile 15 Temmuz tarihleri arasında Rus ordusunun birliklerine askerlik çağı gelmiş Rus gençlerin katılacağını hatırlattı. Şoygu, buna karşı önlem aldıklarını ve gençler üzerinde gerekli test ve incelemelerin yapılacağını aktardı. Savunma Bakanı Şoygu, Rusya Savunma Bakanlığı ve Rus ordusunun tüm kuvvet komutanlarının Korona virüs testinden geçtiğini ve hiçbir komutanda korona virüse rastlanılmadığını açıkladı. - MOSKOVA

Sergey Şoygu, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:33 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı
Emre Belözoğlu: Pazartesi gününden itibaren evde antrenmanlara başlayacağız Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor
Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi Mustafa Cengiz: Yaptığımız toplantıda play-off gündeme gelmedi         
21:10
Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi Son dakika: Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Vuhan'da ilk kez yeni vaka bildirilmedi         
21:01
Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler         
20:25
Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi Osman Kavala'ya 'anayasayı ihlal' suçlamasından tahliye kararı verildi         
20:16
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak Trabzonspor, Uğurcan Çakır için kapıyı 30 milyon eurodan açacak         
20:15
UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar UEFA'dan EURO 2020 için yeni karar         
19:32
Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi Yeni tip koronavirüsün insan hücrelerindeki yayılışı elektron mikroskobuyla görüntülendi         
18:21
Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı Çağlar Söyüncü, yayınladığı video ile evde kalma çağrsı yaptı         
16:05
Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek Son dakika: Belediyelerce, faaliyetleri durdurulan iş yerlerine kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek         
15:52
Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak Son Dakika: Koronavirüs önlemleri nedeniyle belediyeler, su kesintisi uygulamayacak         
15:43
Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim Mariano: Galatasaray'la sözleşmem bitince Brezilya'ya döneceğim         
14:32
Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi Son dakika: İspanya'da koronavirüs salgınında ölü sayısı 1002'ye yükseldi         
14:03
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi         
09:47
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi         
09:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 05:22:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Rus ordusunun komutanları korona virüs testi yaptırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]