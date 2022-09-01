Ukraynalı yaralı asker ve siviller Almanya'ya getirildi - Son Dakika
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Ukraynalı yaralı asker ve siviller Almanya'ya getirildi

01.09.2022 20:16
Ukraynalı yaralı asker ve siviller Almanya'ya getirildi

Rus ordusunun saldırılarında yaralanan Ukraynalı 18 yaralı asker ve sivil uçakla Almanya'ya getirilerek farklı hastanelere sevk edildi.

Rus ordusunun saldırılarında yaralanan Ukraynalı 18 yaralı asker ve sivil uçakla Almanya'ya getirilerek farklı hastanelere sevk edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusunun saldırılarında yaralanan Ukraynalı 18 yaralı asker ve sivil uçakla Almanya'ya getirilerek farklı hastanelere sevk edildi. Yaralıların, Polonya'nın Rzeszow Jasionk Havaalanı'ndan İskandinav Hava Yolları (SAS) ait yolcu uçağıyla Almanya'nın Frankfurt Havaalanına getirildiği aktarılarak, havaalanında hazır bekleyen çok sayıda ambulans ile söz konusu yaralıların farklı hastanelere gönderilerek tedavi altına alındıkları açıklandı. - FRANKFURT

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Kaynak: İHA

Almanya, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ukraynalı yaralı asker ve siviller Almanya'ya getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukraynalı yaralı asker ve siviller Almanya'ya getirildi - Son Dakika
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