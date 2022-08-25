Rusya'nın vurduğu tren istasyonunda ölü sayısı 25'e ulaştı - Son Dakika
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Rusya'nın vurduğu tren istasyonunda ölü sayısı 25'e ulaştı

25.08.2022 15:29
Rusya'nın vurduğu tren istasyonunda ölü sayısı 25'e ulaştı

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Chaplyne kasabasında hedef aldığı tren istasyonunda can kaybı 25'ye yükseldi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Chaplyne kasabasında hedef aldığı tren istasyonunda can kaybı 25'ye yükseldi.

Rusya'nın dün Ukrayna'nın doğusunda yer alan yaklaşık 3 bin 500 nüfuslu Chaplyne kasabasında vurduğu tren istasyonunda can kaybı artıyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e yükseldiğini duyurdu. Timoşenko yaralı sayısının ise 31 olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet Cenevre'de, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya asker göndermesinden bu yana yaşanan süreci "hayal edilemeyecek kadar korkunç" olarak nitelendirdi. Bachelet, Putin'e "Ukrayna'ya yönelik silahlı saldırıları durdurması" çağrısında bulundu. - KİEV

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Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rusya'nın vurduğu tren istasyonunda ölü sayısı 25'e ulaştı - Son Dakika

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