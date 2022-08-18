Rusya'dan Ukrayna'nın Harkiv şehrine roketli saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ukrayna'nın Harkiv şehrinin belediye başkanı İgor Terehov, yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin gece saatlerinde Harkiv'deki üç katlı bir binaya roketli saldırı düzenlediğini söyledi.

7 ÖLÜ, 17 YARALI

Terehov, saldırıda 7 kişinin öldüğünü, 17 kişinin yaralandığını kaydetti. Tüm yaralılara gerekli tıbbi yardımın yapıldığını belirten Terehov, evsiz kalanlara da barınak sağlandığını ifade etti.

"RUSYA'YI VE ÖLÜMÜ YENECEĞİZ"

Terehov, "Ukrayna ve Harkiv'i ne kadar bombalasalar bombalasınlar, bizler sadece hayatta kalmakla kalmayacağız, aynı zamanda kazanacağız da. Rusya'yı ve ölümü yeneceğiz" ifadesini kullandı.