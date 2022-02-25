Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine yaptığı saldırıda 3 asker öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine yaptığı saldırıda 3 asker öldü

25.02.2022 11:21
Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine yaptığı saldırıda 3 asker öldü

Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine Rus Silahlı Kuvvetlerince yapılan saldırıda, 3 sınır muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.

Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine Rus Silahlı Kuvvetlerince yapılan saldırıda, 3 sınır muhafızının hayatını kaybettiği bildirildi.

Zaporojye İl Devlet İdaresi Başkanı Aleksandr Staruh, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki Primorsky Posad sınır noktasına dün gece Rus ordusunca yapılan saldırı sonucu Ukraynalı 3 sınır muhafızının öldüğünü aktardı.

Staruh, "Maalesef gece kayıpsız geçmedi. Sahildeki Melitopol bölgesinde bulunan sınır karakolumuza saldırı düzenlendi. Muhafızlarımızdan 3 kahraman hayatını kaybetti. Melitopol şehri çevresinde zor bir durum gelişti. Gün zor olacak" ifadelerini kullandı.

Daha önce Zaporojye bölgesindeki Primorsky Posad sınır birimine sabah 04.25'te füze saldırısı düzenlendiği bildirilmişti.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti.

Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı.

Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

YORUMLAR
500
Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşıyor Rus ordusunun saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev çevresinde yoğunlaşıyor Ukrayna'da çatışmaların şiddeti arttı Ukrayna'da çatışmaların şiddeti arttı

Ukrayna, Asker, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine yaptığı saldırıda 3 asker öldü - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Yeni kazılmış mezar ekipleri harekete geçirdi! Ağzı bağlanmış köpek cesedi şaşkınlık yarattı
11:13 4 çocuk sahibi olmak isteyen Merve Özbey ikinci kez anneliği tadıyor!
11:12 25 Şubat'ta altının gram fiyatı 866 liradan alıcı buluyor
11:12 Nerede katliam varsa oradalar! Putin'in paralı askeri gücü Wagner Grubu, Ukrayna'da! Kurucuları FBI'ın en çok arananlar listesinde!
11:09 Arda Güler Real Madrid'e gidiyor!
11:04 Buğday fiyatları 14 yılın zirvesini gördü! Rusya'nın en büyük buğday ithalatçısı Türkiye
11:00 Bir Simpsonlar kehaneti daha! Rusya-Ukrayna savaşını da bildiler!
10:42 Rusya Enerji Bakanlığı beklenen açıklamayı yaptı: Doğalgaz fiyatlarında artış olabilir
10:41 Çeçen liderden Rusya'ya tam destek: Ordusunu sınıra gönderdi
10:39 "Para karşılığı cinsel ilişki kurduğunuz için pişman mısınız?!" Bu soru Selin Ciğerci'ye soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 11:29:21. #1.12#
SON DAKİKA: Rus ordusunun Ukrayna'nın Zaporojye bölgesine yaptığı saldırıda 3 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement