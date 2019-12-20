Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, Fethiye'deki kilise kalıntıları arasında ayin yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, Fethiye'deki kilise kalıntıları arasında ayin yaptı - Son Dakika

Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, Fethiye'deki kilise kalıntıları arasında ayin yaptı

6 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Saint Nicholas Adası'na gelen Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, tarihi kilise kalıntılarının arasında ayin gerçekleştirdi.

Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, Fethiye'deki kilise kalıntıları arasında ayin yaptı, System.String[]

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki dünyaca ünlü Saint Nicholas Adası'na gelen Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri, tarihi kilise kalıntılarının arasında ayin gerçekleştirdi.


Kayaköy Mahallesi'ndeki Gemile koyuna gelen Moskova Patrikhanesi'ne bağlı olarak Türkiye'de faaliyet gösteren Rus Ortodoks Kilisesi temsilcileri ile beraberindeki Rusya uyruklu yaklaşık 25 kişilik kafile, tekne ile Saint Nicholas Adası'na geçti.


Adanın en yüksek noktasında bulunan 3 numaralı kilisede Aziz Nicholas'ın ölüm yıl dönümü nedeniyle gerçekleştirilen ayin gerçekleştirildi.


Moskova Patrikhanesi Haç Turizm Merkezi Başkanı Sergey Turkeev ve Moskova Din Akademisi Korosu eşliğinde yaklaşık 1 saat süren ayinde Rus heyet de dua etti.


"Bizlere özgürlük sağlayan Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"


Ayini yöneten Peder Georgiy Sergeev, Rusya uyruklu vatandaşların önceki yıllarda Rum Ortodoks Kilisesi'ne bağlı olarak ibadetler gerçekleştirdiğini söyledi. Rum Ortodoks Kilisesi'nin Rusya- Ukrayna gerginliği sırasında tek taraflı bir karar alarak Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ni özgürleştirdiğini anlatan Sergeev, bu gelişmenin ardından ayrılık kararı alındığını kaydetti. Bu kararla birlikte Antalya başta olmak üzere Türkiye'de yaşayan 100 binden fazla Rus vatandaşının kilisesiz kaldığını anlatan Sergeev, "Türkiye'deki Ruslar, Yunan kiliselerine gidemiyordu. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşme sonrası gerekli izinler sağlandı. Böylelikle Rusların ibadet ihtiyacını karşılamak için Moskova Patrikhanesi'nin de onayıyla Rus Ortodoks Kilisesi olarak ibadetlere başladık. Bizi destekleyen ve özgürlükler sağlayan Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz" dedi.


Aziz Nicholas'ın, Hz. İsa peygamber ve annesi Hz. Meryem'den sonra Rus Ortodokslar için büyük öneme sahip olduğunu anlatan Peder Sergeev, "Ruslar 988 yılında Ortodoksluğu kabul ettiler. Ancak Aziz Nicholas çok daha önce Rusya'da biliniyordu. Şu anda neredeyse tüm şehirlerimizde Aziz Nicholas kiliseleri var. Bugün burada onun ölüm yıl dönümü nedeniyle dua ettik. Bu ada bizim için büyük öneme sahip. Tekrar Rus hacılarımız ile birlikte buraya gelerek ayinler gerçekleştireceğiz" diye konuştu.


Moskova Patrikhane Temsilcisi Peder Georgiy Sergeev, Rum Ortodoks Kilisesi'nden ayrıldıktan sonra Türkiye'de kilisesiz kalan Ruslara ibadet özgürlüğü sağlayan Türkiye'ye teşekkür etti. - MUĞLA

Fethiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
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