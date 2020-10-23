Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası - Son Dakika

Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası

23.10.2020 15:50

Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası 15 kişilik grupla gelip, otel işletmecisinin ve personellerinin darp anı turistlerin cep telefonuna yansıdı Elleri ve ayakları bant, ip ve kemerle bağlanan işletmeci ve personelleri jandarma kurtardı...

Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası

15 kişilik grupla gelip, otel işletmecisinin ve personellerinin darp anı turistlerin cep telefonuna yansıdı

Elleri ve ayakları bant, ip ve kemerle bağlanan işletmeci ve personelleri jandarma kurtardı

Otel işletmecisi Orhan Kaplan:

"Dışarıya çıktığımda yüzümü aşağıya eğiyorum"

"Rus eşim, 'Bizi rezil ettiler' deyip utandığını söyledi."

ANTALYA - Antalya'nın Olimpos tatil beldesinde sahibi Rus olan bir kişiden 5 aylığına otel kiralayan Orhan Kaplan ve 2 personeli, otel sahibi ve yanındaki 15 kişi tarafından turistlerin gözü önünde darp edildi. Elleri ve ayakları bantla bağlanan, zorla senet imzalatılmak istenen Kaplan, jandarmanın olay yerine gelmesiyle kurtarıldı. O anlar ise turistlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kaplan, olay sonrası Rus eşinin utandığını, kendisinin de sokakta kafasını eğerek gezdiğini söyledi.

Antalya kent merkezinde yaşayan Orhan Kaplan, mayıs ayında Kumluca ilçesi Olimpos tatil beldesinde Rus vatandaşı G. A.'nın işlettiği oteli 5 aylığına kiraladı. Pandemi nedeniyle işleri iyi gitmeyen Kaplan, sözleşmesinin bitimine yakın G. A. ile telefonda görüşerek sürenin uzatılmasını istedi. İstenilen süreye ret cevabı veren karşı tarafa, turistlerin olduğunu ve konaklama sürelerinin bitimi için 15 gün izin istedi. Ancak G. A. bu süreyi de kabul etmeyip otelin bir an önce boşaltılmasını istedi. Telefonda karşılıklı atışmalar sonucu, sözleşme süresi 1 gün geciken Kaplan, bir sabah turistlerin de içerisinde olduğu alanda kahvaltı yaparken, otel sahibi ve 15 kişilik bir grup otele gelerek baskın yaptı. Gruptan 3 kişi Kaplanı yere yatırıp ellerini ve ayaklarını bantlayarak darp etmeye başladı. Grup, bu sırada duruma müdahale etmek isteyen otel personelleri Batuhan İlhan ve Seyit Akman'ı da aynı şekilde bağlayarak darp etti. O anlara şahit olan turistler ise neye uğradığını şaşırdı. Turistlerin, 'yapmayın' sözlerine karşılık oteli boşaltmalarını isteyen öfkeli gruptan bir 4 kişi, elleri ve ayakları bağlı vaziyette boş bir odaya götürüp darp etmeye devam etti, ardından iddiaya göre elektrik borcu olduğu gerekçesiyle boş senet imzalatmak istedi.

Oteldeki tüm kargaşalara şahit olan turistler bir kişi jandarmaya giderek durumu anlattı. Ardından olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafları ayırarak bağlı olan otel Kaplan ile personellerin ellerini çözdü. Kaplan ve personeller tedavi için hastaneye kaldırılırken, saldırgan grup ise jandarma tarafından ifade için karakola götürüldü. İfadeleri alınan grup, ardından serbest bırakıldı.

Darp raporu alan Kaplan ve otel personelleri şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Darp anı ve jandarmanın kurtarması cep telefonu kamerasında

Şahısların darp anı, turistlerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüde, Kaplan'ın yere yatırılıp herkesin içerisinde dövüldüğü, bir süre sonra da başka odada elleri ayakları bağlı vaziyetteyken jandarma tarafından kurtarıldığı görüldü.

"Olay yapmaya gidiyoruz"

Öte yandan saldırganların olayı gerçekleştirmeden önce sosyal medya hesabından yaptıkları paylaşım dikkat çekti. Şüphelilerin olaydan önce bir alanda toplandıklarını video kaydına alıp, Rusça, 'olay yapmaya gidiyoruz' diyerek sosyal medyadan paylaştıkları görüldü.

"Turistlerle kahvaltı yaparken 15 kişi birden içeri girdi"

Olay anını anlatan Orhan Kaplan, "Bir gün öncesi telefonla görüştük. Müşteriler olduğunu ve 15 gün süre istediğimi söyledim. Kabul etmediler. Kanun yoluyla halledin dedim. Bunun üzerine 'Sana süre falan yok. Biz senin anlayacağın dilde anlatırız' dediler. 1 gün sonrası misafirler ve personellerle birlikte kahvaltı yaparken bir den lak diye içeri 15 kişi girdi. Kahvaltı yaparken insan insana yapmaz böyle bir şey. Direk gelir gelmez önce beni yere yatırıp ellerimizi ayaklarımız bantla, iple, kemerle bağlamaya başladılar. Planlı oldukları belli. Yanlarında getirmişler. Bunu gören personellerimi de aynı şekilde yere yatırdılar. Ardından bizi darp etmeye başladılar. Misafirleri de darp etmeye çalıştılar. Bu olay 40-50 dakika boyunca sürdü. Ardından misafir jandarmaya giderek durumu anlattı. Bu sırada darp devam ediyordu. 'Yapmayın burası Türkiye Cumhuriyeti' dememe rağmen kafama, suratıma vurmaya devam ettiler." Dedi.

"İmzalamazsan buradan ölün çıkar"

Ardından grubun kendisini bir odaya aldığını ve burada boş senet imzalatmaya çalıştıklarını ileri süren Kaplan, "İmzalamayacağımı söyledim. 'İmzalamazsan buradan ölün çıkar' diyerek vurmaya devam ettiler. Boğazımı sıktılar, işkence yapmaya başladılar. Kasadan elektrik borcum olduğunu söyleyip bin 200 TL paramı aldılar. Personelimin cep telefonunu kırdılar. Belli bir zaman sonra jandarma gelince, sanki hiçbir şey yokmuş gibi bir köşede oturdular." diye konuştu.

"Dışarıda yüzüm eğik geziyorum"

Darp raporu alarak şikayetçi olduklarını anlatan Kaplan, "Misafirlerim korktu ve kaçtı. İşsiz de kaldım bu zamanda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sesimizin duyulmasını istiyorum. Rus vatandaşı gelip burada bunu yapamaz bana. Olay sonrası dışarıya çıktığımda yüzümü aşağıya eğiyorum. Dışarda adam akıllı gezemiyorum." İfadelerini kullandı.

"Rus eşim utandı"

Kaplan, eşinin Rus vatandaşı olduğunu ve bu durumdan onun da olumsuz etkilendiğini de belirterek, "Kendi ve arkadaşları nasıl böyle bir şey olabilir. Bizi rezil etti' deyip utandığını söyledi. Bu şahıslar Rus ama oradan da kaçmışlar. Bunlar çete olarak insanların paralarını alıyorlar" şeklinde konuştu.

Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası
Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası

Orhan Kaplan, Antalya, Otel, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Rus Otel sahibi ek süre isteyen kiracısını, turistlerin gözü önünde darp etti iddiası - Son Dakika

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