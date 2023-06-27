Rusya'da isyan başlatan paramiliter grup Wagner, ekipmanlarını Rus Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in Rus ordusunun cephe gerisinde bulunan Wagner güçlerini vurduğunu iddia etmesiyle başlayan isyan 1 günde anlaşma yoluyla sona erdi. Wagner grubun ağır askeri teçhizatı savunma bakanlığına teslim etmeye hazırlanırken; Rusya Federal Güvenlik Servisi ise silahlı isyana ilişkin açılan soruşturmaların düşürüldüğünü açıkladı.

BELARUS ARAYA GİRDİ, ANLAŞMA SAĞLANDI

Wagner cumartesi günü Moskova'ya ilerleyerek, Ukrayna'daki savaşın kötü idare edilmesi iddiasıyla Rusya'nın askeri liderliğinin görevden alınmasını talep etti. Daha sonra isyanlarını aniden sona erdirdiler ve Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'nun aracılık ettiği bir anlaşma uyarınca üsse geri döndüler.

WAGNER'E 3 SEÇENEK SUNDU

İsyanın başladığı gün askerleri "Vatan haini" ilan eden Putin, dün de Wagner savaşçılarına üç seçenek sundu. Putin, "Kan dökülmesini önleyen Wagner komutanlarına teşekkür ederim, Belarus'a gitmek isteyen savaşçılarına sözümü tutacağım. Ya orduya katılırlar, ya Belarus'a giderler ya da evlerine dönerler." dedi. Putin, konuşmasının satır arasında ise "İsyanın liderleri adalet önüne çıkacak" ifadelerini kullandı.

WAGNER'LE İLGİLİ 2 YENİ HAMLE

Dünya Rusya'daki gelişmelere odaklanırken Wagner lideri Prigojin'in Belarus'a gitmesi bekleniyor. Wagner güçlerine ise Putin'in sunduğu yollardan başka bir seçenek kalmıyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Wagner paralı asker grubuna ait ağır silahların Rus ordusuna teslim edileceğini duyurdu. Federal Güvelik İdaresi ise silahlı isyan nedeniyle Wagner grubuna karşı açılan ceza davasını düşürdü.