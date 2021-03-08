Rus paraşütçülerden sıra dışı 8 Mart kutlaması - Son Dakika

Rusya Hava Kuvvetleri'nden seçilmiş paraşütçüler gerçekleştirdikleri özel atlayışla Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Paraşütçüler, 4 bin metreden atlayarak, '8 Mart' yazılı sancakla iniş yaptı.

Dünyanın dört bir yanında kutlanan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir birinden farklı kutlamalara bir yenisi daha eklendi. Rusya Hava Kuvvetleri'nden seçilmiş paraşütçüler, 4 bin metreden atlayış yaparak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Rusya Savunma Bakanlığı'nda yapılan paylaşımda, 'En iyi paraşütçülerimiz, An-26 tipi uçaktan 4 bin metre irtifadan atlayış yaparak, '8 Mart' yazılı sancakla iniş yaptı? denildi. Paraşütçüler, yanlarında taşıdıkları çiçekleri kadın askerlere takdim etti.